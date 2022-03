Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (30 de ani, locul 26 WTA și cap de serie numarul 24) va evolua, in noaptea de vineri spre sambata, cu poloneza Iga Swiatek (locul 4 WTA si cap de serie numarul 3), in semifinalele turneului de categorie WTA 1.000 de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 8.584.055 de dolari.…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea a fost invinsa de poloneza Iga Swiatek, a saptea favorita, cu 5-7, 6-3, 6-3, luni, la Melbourne, in optimile de finala ale turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului. Cirstea (31 ani, 38 WTA), care si-a egalat cea mai buna performanta a sa de la…