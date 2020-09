Stiri pe aceeasi tema

- Ediția din acest an de Roland Garros va avea loc, pentru prima data in istorie, in toamna. Vestea importanta pentru fanii tenisului este ca spectatorii vor avea acces in tribune. Evident, intr-un numar limitat. Maxim 11.500 de spectatori vor putea asista la partide in decursul zilei de competiție. Siguranța…

- Simona Halep, numarul 2 mondial, a fost aleasa de WTA jucatoarea lunii august. Halep a castigat luna trecuta turneul de la Praga. Simona Halep, numarul 2 mondial, a fost aleasa de WTA jucatoarea lunii august, pe baza voturilor de pe site-ul WTA. Halep a castigat luna trecuta turneul de la Praga, primul…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, a castigat turneul de la Praga (WTA), dotat cu premii totale de 202.250 dolari, duminica, dupa ce a invins-o in finala pe belgianca Elise Mertens cu 6-2, 7-5.

- Simona Halep a caștigat turneul de la Praga, dupa o lunga pauza cauzata de pandemie, iar felul in care a sarbatorit reușita a fost unul neașteptat pentru mulți. Sportiva a facut un gest surprinzator, care a lasat sa se vada bucuria resimțita de romanca.

- "Am promis ieri ca daca o sa castig voi sari, asa ca...", a explicat ea, pe retele de socializare. TK Sparta, clubul care a gazduit turneul, se afla chiar pe malul Raului Vltava, transmite news.ro. Simona Halep, locul 2 WTA si cap de serie numarul 1, a castigat, duminica, turneul de categorie WTA International…

- Simona Halep, locul 2 WTA si cap de serie numarul 1, a castigat, duminica, turneul de categorie WTA International de la Praga, dupa ce a invins-o, in finala, cu 6-2, 7-5, pe belgianca Elise Mertens, locul 23 WTA si cap de serie numarul 3.