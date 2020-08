Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a castigat turneul de la Praga dupa victoria cu Elise Mertens, scor 6-2, 7-5, titlul cu numarul 21 al carierei. Este al doilea trofeu consecutiv pe care il castiga jucatoarea de pe locul 2 mondial, dupa cel de la Dubai. Si o victorie care vine chiar la revenirea in circuit dupa sase luni…

- In penultimul act, Simona Halep a dispus de Irina Begu.Campioana constanteana Simona Halep disputa astazi finala tutneului de la Praga, intalnind o, de la ora 14.30, in direct la Digi Sport 2, pe belgianca Elise Mertens.In semifinala, Simona locul doi mondial si principala favorita a intrecerii din…

- Simona Halep s-a calificat in semifinale la WTA Praga dupa o victorie absolut impresionanta in fata Magdalenei Frech. A fost 6-2, 6-0 pentru jucatoarea din Romania, care si-a demonstrat clar valoarea superioara. Poloneza, in varsta de 22 de ani, este pe locul 174 in clasamentul WTA. Extrem de inspirata…

- ​Bianca Andreescu, locul 6 WTA, a anuntat ca nu va participa la editia din acest an a US Open, competitie la care este detinatoarea trofeului.“Dupa multe discutii cu apropiatii mei, am luat decizia dificila de a nu reveni la New York în acest an. Am luat aceasta decizie pentru a…

- Simona Halep revine pe teren la Praga, dupa victoria obținuta greu ieri in fața Polonei Hercog, scor 6-1, 1-6, 7-6 (3). De aceasta data, campioana de la Wimbledon 2019 va juca la dublu, in primul tur al competiției. Este o proba la care romanca nu se numara printre specialiste, dar face pereche cu o…

- Simona Halep, 28 de ani, s-a aratat extrem de fericita dupa victoria reușita astazi, in turul I la Praga, impotriva slovenei Polona Hercog, scor 6-1, 1-6, 7-6 (3), dar a precizat ca este departe inca de forma ei cea mai buna. ”Intotdeauna este dificil sa joc impotriva ei. Am avut ritm și am fost foarte…

- Ultima partida oficiala a constantencei a fost pe 22 februarie, in finala turneului de la Dubai. Fanii Simonei Halep sunt nerabdatori sa o vada din nou pe teren in meciurile oficiale. Campioana din Constanta s a retras din turneul de la Palermo, iar suporterii Simonei spera ca ea va participa la US…

- Simona Halep și-a amanat revenirea in circuitul WTA, dupa decizia de a nu face deplasarea la Palermo. Astfel, primul turneu al romancei ar urma sa fie la Praga, incepand cu 10 august. In plus, fostul lider mondial a decis sa nu participe la Western & Southern Open, turneu de categorie Premier 5. Halep…