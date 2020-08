Restartul in circuitul WTA nu este unul lipsit de primejdii pentru jucatoarele implicate. Oficialii turneului de la Palermo au anunțat ca o jucatoare a fost testata pozitiv cu noul coronavirus. Identitatea sportivei nu a fost dezvaluita inițial, dar ulterior s-a aflat ca este vorba despre Viktoria Tomova, din Bulgaria, locul 130 WTA. Aceasta a fost […] The post Halep a ales bine, dar opt romance sunt in pericol! O jucatoare de la Palermo, testata pozitiv cu noul coronavirus appeared first on IMPACT .