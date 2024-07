Masoud Pezeshkian, noul președinte reformist al Iranului, a reiterat recent angajamentul țarii sale de a continua sprijinul pentru Hezbollah și alte grupari din „axa rezistenței” impotriva Israelului. Intr-o scrisoare adresata liderului Hezbollah, Hassan Nasrallah, Pezeshkian a subliniat ca Iranul va menține o poziție ferma impotriva „regimului sionist ilegitim” și va continua sa susțina milițiile șiite […] The post Halal reformist! Noul președinte al Iranului promite ca va susține milițiile și gruparile antisioniste appeared first on Puterea.ro .