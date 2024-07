Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Fechet a explicat ca Romania este afectata in fiecare an de inundatii si seceta sau de o combinatie a acestor fenomene extreme. Toate prognozele pe termen lung arata ca partea estica si cea sudica a tarii se vor confrunta cu o scadere cu 20% a resurselor de apa disponibile. „Promovarea rezilientei…

- Ultimele date statistice arata un declin al consumului de gaze in UE, echivalent cu o cadere economica fara precedent. Economiile de gaze cerute de Comisia Europeana s-au facut nu numai prin menținerea unor temperaturi scazute in locuințe, in sezonul rece, ci, mai ales, prin inchiderea industriei. In…

- Comisia Europeana da alerta! Romania risca sa aiba grave probleme economice din cauza cheltuielilor guvernului! Aceasta este concluzia pachetului de primavara din cadrul semestrului european 2024, pregatit de Comisia Europeana, potrivit Agerpres.

- Comisia Europeana a prezentat miercuri statelor membre orientarile in cadrul pachetului de primavara pentru semestrul european 2024 pentru a construi o economie robusta și pregatita pentru viitor.

- „Sunt onorat sa ma aflu astazi la deschiderea celei mai mari expozitii din regiunea Marii Negre, dedicata industriei de aparare. Prezenta in acest an a peste 400 de companii din 31 de tari arata importanta acestui eveniment. In contextul conflictului sangeros din Ucraina, revitalizarea industriei nationale…

- Romania se confrunta cu multiple amenințari in ceea ce privește convergența sociala și situația forței de munca. Conform unui raport recent publicat de Comisia Europeana, Romania se confrunta cu amenințari potențiale privind convergența sociala, iar riscurile asociate cu penuria de forța de munca sunt…

- Starbucks a anunțat o scadere surprinzatoare a vanzarilor in același magazin pentru ultimul trimestru, ceea ce a dus la o scadere a acțiunilor sale cu 17% miercuri. Pizza Hut și KFC au raportat, de asemenea, o scadere a vanzarilor in aceleași magazine. Și chiar și McDonald's a declarat ca a adoptat…