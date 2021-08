Stiri pe aceeasi tema

- Un panou publicitar afișat in Piața 700 din Timișoara a reușit sa starneasca nenumarate controverse pe internet. Conform reclamei companiei care are birouri și in orașul de pe Bega, moldovenii ar fi „persoane exotice”. Reprezentanții companiei spun ca mesajul este bazat pe ideea de diversitate.

- O tranzacție de mari dimensiuni care ar urma sa fie parafata pe plan mondial in domeniul automotive va avea efecte importanta și la Timișoara. Francezii de la Faurecia au anunțat ca a ajuns la un acord cu proprietarii Hella, pentru preluarea a 60% din capitalul celei de a doua companii. Hella deține…

- Opt restaurante, doua unitati de tip fast–food, patru supermarketuri, trei pizzerii, o firma de catering și o piața din Timișoara au fost controlate zilele acestea de catre inspectorii de la DSVSA Timiș. La verificari au luat parte medici veterinari și ingineri specialiști din DSVSA Timiș in perioada…

- Pe principiul „Mircea, fa-te ca lucrezi!”, directorul de la Piețe S.A. Liviu Cocean, a pus pe cineva sa-l filmeze in timp ce manuia picamerul intr-o piața agroalimentara din Timișoara, fara a avea niciun fel de echipament de protecție „Am spus ca am de gand in luna august sa-mi mut biroul in Piața…

- La mai bine de cinci luni de la incendiul care a afectat sectorul de flori din Piața 700, a fost inlocuita vechea copertina. SC Piețe SA a montat, joi, o copertina noua, din material ignifug. Directorul de la Piețe s-a laudat cu realizarea pe Facebook, deși de la incendiu a trecut aproape jumatate de…

- Scandalul din PNL Timiș, iscat din cauza alegerilor cu scandal de la șefia PNL Timișoara, alegeri caștigate de Raul Ambruș, candidatul taberei Orban, continua. Doi susținatori ai lui Raul Ambruș, caștigatorul alegerilor de la șefia PNL Timișoara, au fost suspendați. E vorba de deputatul Claudiu Chira,…

- Raul Ambruș s-a anunțat drept caștigator al alegerilor interne pentru filiala PNL Timișoara, deși contracandidatul sau și o parte din conducere nu au participat la ședința, Alin Nica declarand anulate alegerile de ieri. Liviu Cocean, liberalul care conduce acum Piețe SA, acuza ca tot „circul” a fost…

- Mirosul greu de suportat a facut clientii sa alerteze autoritatile. Politistii care au ajuns la fata locului au stabilit ca gunoaiele, printre care si fructe si legume stricate, erau aruncate de pietari in spatele complexului.Dupa ce oamenii legii au aplicat amenzi in valoare de mii de lei, societatea…