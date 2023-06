Hală cuprinsă de flăcări în Jucu – VIDEO Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit, vineri dimineața, cu trei autospeciale de stins incendii și o autoscara, pentru stingerea flacarilor ce au cuprins acoperișului unei hale cu o suprafața de aproximativ 400mp din localitatea Jucu. ”Nu au fost anunțate persoane care sa solicite consult medical pana acum. Arderea era generalizata in momentul sosirii […] Citeste articolul mai departe pe someseanul.ro…

Sursa articol si foto: someseanul.ro

