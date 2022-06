Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de investigare a criminalitatii economice au dat amenzi de peste 220.000 de lei unor agenti economici care vindeau produse contrafacute, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Un barbat care a furat aproape 100.000 de lei de la o casa de schimb valutar din Vatra Dornei a fost prins si retinut pentru 24 de ore, a informat, marti, purtatorul de cuvant al IPJ Suceava, Ionut Epureanu, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Inspectorul-sef adjunct al Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ) Galati, comisar-sef Miron Daniel, este cercetat penal intr-un dosar despre care vor fi oferite amanunte joi, informeaza Parchetul de pe langa Curtea de Apel Galati. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un taximetrist din judetul Mehedinti a fost prins in flagrant de ofiterii Directiei Generale Anticoruptie in timp ce incerca sa il mituiasca pe un politist pentru a nu-i intocmi dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenta alcoolului…

- Politistii din comuna Selimbar, de langa municipiul Sibiu, l-au arestat pe un barbat din judetul Valcea, care era cautat de aproape patru ani, cand a introdus ilegal 11 imigranti din Serbia in Ungaria, informeaza un comunicat de presa al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Sibiu, potrivit Agerpres.…

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Brigada Rutiera, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5, au retinut un barbat, in varsta de 35 de ani, pentru de savarsirea infractiunii de conducere a unui vehicul fara a poseda permis de conducere.…

- Un barbat de 42 de ani a fost retinut, luni, de Politie, dupa ce ar fi sustras, dintr-un magazin din Brasov, mai multe sticle cu bauturi alcoolice, in valoare de 800 de lei, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Un proxenet din Sibiu a fost retinut de politisti si este acuzat ca ar fi obtinut 100.000 de euro dupa ce ar fi racolat timp de patru ani mai multe tinere din Romania, pe care le-ar fi dus in bordeluri din Austria, informeaza un comunicat de presa al Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ)…