- Guvernul s-a reunit in ședința de urgența, la scurt timpa dupa ședința CSAT la finalul careia președintele Klaus Iohannis a cerut Guvernului sa vina cu un nou proiect de rectificare bugetara. Acum, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, face declaratii de presa, marti, la ora 15,15, la Palatul…

- Miercuri, consilierii județeni s-au intrunit in ședința ordinara, o ședința ce a avut pe ordinea de zi 17 proiecte de hotarare. acesora li s-au adaugat alte 5, suplimentare. Toate au fost aprobate, iar președintele Marian Mina a precizat, dupa ședința, intr-o postare pe pagina sa: ”Consilierii judeteni…

- Programul Sarbatorii Castanelor 2018 ar putea fi modificat. Daca initial evenimentul era programat sa aiba loc in perioada 17 septembrie – 07 octombrie, acesta s-ar putea desfasura in perioada 28 septembrie – 7 octombrie. Pe ordinea de zi a sedintei ordinare de marti, 28 august, a existat un proiect…

- Declasarea unei portiuni de drum judetean (247) la drum comunal, reducerea cu un post (de la 754 la 753) a organigramei Spitalului de Obstetrica si Ginecologie „Cuza Voda" si cu doua (de la 1.551 la 1.549) a schemei de personal a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „Sf. Maria" sunt cateva dintre…

- Consiliul local al municipiului Alba Iulia se reunetșe in sedinta ordinara, pe data de 28 august 2018, orele 13.00 pentru a supune la vot 32 de proiecte. Printre acestea se afla demararea procedurii de expropriere Pasajului subteran de pe B-dul 1 Decembrie 1918, deminis consilierului PSD, Horațiu Clepan…

- Consilierii locali sunt convocati miercuri, 25 iulie, in sedinta ordinara, incepand cu ora 11.00, pe ordinea de zi aflandu-se 17 proiecte de hotarare, printre care si regulamentul de repartizare a locuintelor sociale.

- Consilierii județeni din Buzau sunt convocați in ședința ordinara a lunii iulie. Ședința este programata joi, 19 iulie, de la ora 10 și are pe ordinea de zi noua proiecte de hotarare. Ședința 19.07.2018 Prin Dispoziția nr. 174/11.07.2018 Consiliul județean Buzau este convocat in sedința ordinara in…

- Prin Dispoziția Președintelui nr.153/21.06.2018 Consiliul Județean Buzau este convocat in ședința ordinara in data de 28.06.2018, ora 13:00. Proiectele de hotarare care vor fi supuse aprobarii in ședința ordinara din 28.06.2018: 1. Aprobarea utilizarii in anul 2018 a excedentului anual al bugetului…