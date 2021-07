Stiri pe aceeasi tema

- Asasinii presedintelui haitian Jovenel Moise, care a fost ucis miercuri, erau mercenari "profesionisti" care s-au dat drept agenti americani si este posibil sa fi parasit deja tara, a declarat ambasadorul haitian in SUA, relateaza AFP. Autorii asasinatului s-au prezentat la resedinta presedintelui…

- Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, a condamnat vehement asasinarea "odioasa" a omologului sau din Haiti, Jovenel Moise, exprimand preocupare privind criza politica din aceasta tara si cerand...

- Prima Doamna din Haiti, care a supravietuit atacului armat in care presedintele Jovenel Moise a fost ucis, se afla in stare critica si se fac eforturi pentru ca ea sa fie transportata la Miami, in statul american Florida, pentru tratament, a declarat miercuri ambasadorul haitian in SUA, relateaza…

- Presedintele interimar al Haiti, Claude Joseph, a declarat stare de asediu in tara ca urmare a asasinarii presedintelui Jovenel Moise, miercuri, relateaza CNN. Intr-un mesaj in fata natiunii, Joseph a spus ca nu vrea sa „arunce tara in haos” si ca a luat decizia decretarii starii de asediu la consiliul…

- Consiliul de Securitate al ONU este "profund socat" de asasinarea, miercuri, a sefului statului haitian Jovenel Moise, a declarat presedintele sau in exercitiu, ambasadorul francez Nicolas de Riviere, in timp ce seful diplomatiei europene Josep Borrell si-a exprimat preocuparea privind riscul unei "spirale…

- Republica Dominicana a anuntat, miercuri, inchiderea frontierei cu statul Haiti, in contextul situatiei grave in materie de securitate din aceasta tara dupa asasinarea presedintelui Jovenel Moise, informeaza Agentia France-Presse, anunța Mediafax. "Am ordonat inchiderea imediata a frontierei…

- Primele imagini de la asasinarea presedintelui statului Haiti, Jovenel Moise, din noaptea de marti spre miercuri, au aparut pe Internet. In video apar mai multi barbati inarmati care au luat cu asalt resedinta acestuia, din cartierul Pelerin din Puerto Principe. Sotia presedintelui a fost ranita in…

- Un grup de persoane neidentificate a atacat în noaptea de marți spre miercuri reședința privata a președintelui haitian Jovenel Moise și l-au împușcat mortal, a anunțat premierul interimar Claude Joseph, citat de Reuters.Acesta a fost asasinat dupa un raid al unei bande înarmate…