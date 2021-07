Stiri pe aceeasi tema

- Joseph Lambert, președintele Senatului haitian, este noul președinte interimar al țarii dupa ce asasinatul fostului șef al statului, Jovenel Moise, noteaza DPA, potrivit Agerpres . Alegerile prezidențiale și parlamentare ar trebui sa aiba loc in luna septembrie. Dupa numirea sa in funcția de președinte…

- Senatul din Haiti l-a ales pe liderul sau, Joseph Lambert, ca succesor interimar al presedintelui asasinat Jovenel Moise, relateaza DPA. "Imi exprim umila gratitudine pentru institutiile politice care ma sprijina", a scris Lambert pe Twitter vineri seara. El a spus ca isi doreste…

- Senatul din Haiti l-a ales, vineri seara, pe Joseph Lambert pentru a-i succede ca presedinte interimar lui Jovenel Moise, care a fost asasinat, relateaza presa internationala. “Imi exprim umila recunostinta fata de institutiile politice care ma sustin”, a notat Lambert in social media.…

- Presedintele interimar al Haiti, Claude Joseph, a declarat stare de asediu in tara ca urmare a asasinarii presedintelui Jovenel Moise, miercuri, relateaza CNN. Intr-un mesaj in fata natiunii, Joseph a spus ca nu vrea sa „arunce tara in haos” si ca a luat decizia decretarii starii de asediu la consiliul…

- Președintele din Haiti, Jovenel Moise, a fost asasinat in reședința sa privata. Soția lui a fost, de asemenea, ranita in cadrul atacului. Asasinii nu au fost inca identificați, relateaza Reuters.

- Presedintele statului Haiti, Jovenel Moise, a fost asasinat, miercuri dimineata, de un grup de comando format din mercenari straini, anunta premierul tarii, Claude Joseph, citat de cotidianul Le Figaro, conform Mediafax. Sotia presedintelui a fost ranita in atac si este spitalizata. „Presedintele a…

- Presedintele statului Haiti, Jovenel Moise, a fost asasinat, miercuri dimineata, de un grup de comando format din mercenari straini, conform premierul tarii, Claude Joseph, citat de cotidianul Le Figaro. Sotia presedintelui a fost ranita in atac si este spitalizata. „Presedintele a fost asasinat, in…

- Un grup de persoane neidentificate a atacat în noaptea de marți spre miercuri reședința privata a președintelui haitian Jovenel Moise și l-au împușcat mortal, a anunțat premierul interimar Claude Joseph, citat de Reuters.Acesta a fost asasinat dupa un raid al unei bande înarmate…