Haită de 12 câini fotografiată de o mamă care își ducea copilul la școală în Nicolina Numarul cainilor maidanezi pare ca e din nou in crestere la Iasi dupa o perioada in care patrupedele nu mai reprezentau o problema. O mama care isi ducea copilul la scoala a fotografiat dimineata o haita de 12 caini in Nicolina. Animalele nu au fost agresive, insa sute de ieseni care au comentat imaginea postata pe Facebook au avut aceeasi parere: ca locul lor nu este pe strada si ca autoritatile trebuie sa ia masuri. Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

