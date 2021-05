Hainele second hand, un business de miliarde Imbracamintea uzata poate valora miliarde: noile magazine online și comercianții cu amanuntul doresc sa caștige bani pe aceasta piața. Vinted, aplicația lituaniana care permite utilizatorilor sa cumpere și sa vanda haine și accesorii second-hand, a fost evaluata la 3,5 miliarde de euro (4,2 miliarde de dolari), nu cu mult sub comercianții cu amanuntul europeni mai […] The post Hainele second hand, un business de miliarde first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O platforma online fondata de doi antreprenori din Lituania, care ajuta lumea sa vânda și sa cumpere haine second hand, a ajuns sa valoreze cel puțin 3,5 miliarde de euro, potrivit evaluarii facute înainte de cea mai noua runda de investii.Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- Piața de carți la nivel global a incheiat 2020 cu o cifra de 85.9 miliarde de dolari. In 2020 s-au livrat peste 750 milioane de carți in USA cu o cifra de 37 miliarde de dolari in vanzari. Vanzarile de carți au crescut cu peste 8% in 2020 fața de 2019. Cea mai mare creștere […] The post O noua categorie…

- Procurorii aradeni au primit confirmare de la parintii copilului de sapte ani disparut in luna ianuarie ca hainele de pe cadavrul descoperit sambata, pe camp, ii apartin, identitatea urmand sa fie confirmata definitiv printr-o expertiza ADN care va fi realizata la Bucuresti. Prim-procurorul…

- Carolina Design este unul dintre cei mai indragiti producatorii de haine de blana din țara. Produsele acestora, reușesc sa se ridice la cele mai inalte standarde de calitate, fapt confirmat de miile de clienti multumiti. Hainele de blana naturala, vestele, caciulile si manușile ce poarta amprenta designerilor…

- Un an de masuri de carantina a costat economia Regatului Unit 251 de miliarde de lire – echivalentul intregii productii anuale a regiunii de sud-est a Angliei si de doua ori mai mult decat nivelul inregistrat anual de Scotia, informeaza Mediafax. O analiza a Centrului pentru Economie si Cercetari…

- ​Dupa un 2020 excelent, în care business-ul a crescut de peste patru ori, aplicația de videoconferințe Zoom așteapta ca în anul fiscal curent afacerile sa creasca cel puțin cu 40%, spun cei de la companie. Chiar daca unii se vor întoarce la birou, mulți vor continua sa lucreze și de…

- Comerțul cu amanuntul din Germania, care este în prezent închis, solicita guvernului federal și guvernelor de landuri sa prezinte rapid planul anunțat de ieșire din lockdown. Directorul general al Asociației Germane a Comerțului, Stefan Genth, a declarat ca „mulți comercianți cu amanuntul…

- ADVERTORIAL. A avea la dispoziție ținuta de antrenament adecvata pentru a va finaliza exercițiile poate fi uneori la fel de crucial ca și echipamentul de fitness potrivit. Deși s-ar putea sa nu para ca imbracamintea dvs. face o diferența semnificativa atunci cand vine vorba de exercițiile de cardio…