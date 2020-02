Hainele „Made in China”, înlocuite cu cele „Made in Turkey".…

Hainele &"Made in China&", inlocuite cu cele &"Made in Turkey". Retailerii de imbracaminte iși muta producția in Turcia, din cauza epidemiei cu coronavirus Mai multi retaileri de haine care isi produc articolele de imbracaminte in China poarta discutii cu firmele turcesti pentru mutarea productiei in Turcia, au declarat doi oficiali din acest sector pentru Reuters. Potrivit sursei citate, noile comenzi s-ar putea ridica la aproximativ două miliarde de dolari, scrie Agerpres. O epidemie de coronavirus care a provocat decesul a 637 de persoane în China continentală a determinat…