Haine sport plus-size recomandate de influencerii de pe Instagram

Stiri pe aceeasi tema

- Fotografii de la nunta Arianei Grande cu agentul imobiliar Dalton Gomez In urma cu cateva zile, aflam ca Ariana Grande s-a maritat in secret cu agentul imobiliar Dalton Gomez. Ceremonia a fost una intima la care au participat mai puțin de 20 de persoane. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare…

- Raluca Badulescu, cele mai extravagante apariții vestimentare Sunt deja cațiva ani buni de cand Raluca Badulescu a slabit zeci de kilograme și afișeaza acum o silueta de podium. Nu doar silueta e desprinsa parca de pe catwalk, ci și ținutele pe care aceasta le afișeaza cu orice ocazie. Va invitam sa…

- Topul influencerilor din Romania. Cine este acum pe primele locuri! Agenția Starcom Media a realizat recent topul influencerilor din Romania. Cele mai urmarite vedete in online printr-o medie a urmaritorilor de pe Facebook, Instagram și YouTube. Primele 3 poziții sunt ocupate de artiști din domeniul…

- Trend-ul anilor 90 readus in actualitate de vedete Cu siguranța va amintiți din anii 90 de pantalonii cargo, unul dintre cele mai hot trenduri ale acelor vremuri. Știți bineințeles și ca trend-urile revin in actualitate odata la cațiva ani. Pare sa fie acum momentul in care pantalonii de inspirație…

- Moda 2021 pentru femeile plus-size Atunci cand ai o silueta trasa prin inel, parca orice ai pune pe tine arata bine. Provocarea vine atunci cand ai cateva kilograme in plus și reușești sa porți cu succes diferite ținute. Vedeți in continuare cateva trend-uri ale anului 2021 potrivite pentru femeile…

- Billie Eilish nu mai are parul verde Incepe o noua era Billie Eilish. Celebra artista și-a surprins fanii de pe Instagram cu o schimbare radicala de look. Este acum blonda și are o tunsoare in scari cu breton. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita de BILLIE EILISH (@billieeilish)…

- Familia Nadiei Comaneci. Fiul ei e deja adolescent! Nadia Comaneci are o familie extrem de frumoasa și duce o viața buna in America, acolo unde s-a mutat deja de mulți ani. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita de Nadia Comaneci (@comaneci10) Este casatorita din anul 1996 cu fostul…