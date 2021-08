Haine elegante din gardeobă. Cum să te îmbraci la un interviu de angajare In sfarșit! Dupa zeci de CV-uri trimise, numeroase scrisori de intenție trimise, ai fost chemata la un interviu de angajare. Ești conștienta de faptul ca pentru un interviu de angajare trebuie sa fii odihnita și bine pregatita. Pe scurt: ești gata sa faci o impresie buna. Insa cum te imbraci la un interviu de angajare? Un costum din doua piese, o camașa eleganta și pantaloni? Ești indecisa?



Cum te imbraci la un interviu de angajare?



Fa-ți temele. Pe langa accesorii și celelalte piese vestimentare sunt importante.

Sursa articol si foto: business24.ro

