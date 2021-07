Haine care elimină şi opresc răspândirea Covid-19 O companie australiana de imbracaminte sport a fost amendata cu 5 milioane de dolari australieni (2,6 milioane de lire sterline) pentru ca a sustinut ca hainele produse elimina si opresc raspandirea Covid-19, informeaza BBC. Lorna Jane a promovat ca hainele sale folosesc „o tehnologie revolutionara” numita LJ Sheild pentru a preveni „transferul tuturor patogenilor”. „Un furnizor de incredere ne-a vandut un produs care nu a fost asa cum a fost promis”, a spus directorul executiv Bill Clarkson. „Ne-au facut sa credem ca tehnologia din spatele LJ Shield era vanduta in alte parti din Australia, SUA,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

