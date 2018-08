Stiri pe aceeasi tema

- La data de 1 august a.c., polițiști din cadrul Posturilor de Politie Negomir și Farcașești au fost sesizați prin apelul 112 de un tanar de 21 de ani, din comuna Negomir, cu privire la faptul ca un vecin i-a sustras autoturismul și l-a avariat. La fața locului s-a deplasat un echipaj de poliție…

- La data de 24 iulie a.c., Politia Orasului Turceni a fost sesizata prin apelul 112 de un barbat de 43 de ani, din localitate, despre faptul ca un vecin i-a sustras dintr-o anexa a gospodariei mai multe bunuri. La fața locului s-a deplasat o echipa operativa care a stabilit ca un tanar de 18…

- Un tanar din Orastie este cercetat de Politia Alba, dupa ce a furat un cal de pe o pasune, la Sibot. Potrivit IPJ Alba, miercuri dimineata, politistii Postului de Politie Sibot au fost sesizati de catre un cetatean din comuna, cu privire la faptul ca, de pe o pasune din comuna, i-a disparut un cal.…

- Un tanar de 21 de ani, din comuna Cricau, care este banuit de comiterea unor infractiuni de lovire sau alte violente si furt, a fost depistat joi de politistii de investigatii criminale din Alba Iulia. In 9 iunie, in jurul orei 5.00, in timp ce se afla in santurile Cetatii Alba Carolina din Alba Iulia,…

- Un tanar din Cluj disperat sa faca bani cu orice chip a furat o mașina și apoi a vandut-o pe bani de nimic. Pe 31 mai , politistii Postului de Politie Horea, județul Alba, l-au identificat pe un tanar de 27 de ani, din municipiul Cluj Napoca, ca persoana banuita de comiterea furtului unei masini, …

- ULTIMA ORA: Caz șocant in comuna Tutova, petrecut aseara tarziu, in jurul orelor 22.00. Un tanar de 28 de ani, M.I., din localitatea Coroi, comuna Tutova, a fost injunghiat de o vecina, O.D., de 48 de ani, in spate și pe mani. Motivul agresiunii a fost unul extrem de ciudat, pe care vor incerca sa-l…

- La data de 19 mai 2018, politistii Postului de Politie Valea Lunga l-au identificat pe un tanar de 18 ani, din comuna, ce persoana banuita de comiterea unui furt, fapta in legatura cu care politia a fost sesizata la data de 17 mai 2018. In urma cercetarilor efectuate a rezultat ca tanarul ar fi sustras…

- Un tanar de 18 ani, din comuna Valea Lunga este cercetat pentru furt, dupa ce a sustras un acumulator ce alimenta gardul electric al unei stupini. Prejudiciul a fost recuperat. Potrivit IPJ Alba, politistii Postului de Politie Valea Lunga l-au identificat pe un tanar de 18 ani, din comuna, banuit de…