Haiducii de la Feresti vor sã scape de acuzatiile de ultraj VESTI… Pusi sub control judiciar dupa ce au fost opriti in trafic de politisti cu focuri de arma, fratii Mocanu de la Feresti au cerut, zilele trecute, schimbarea incadrarii juridice. Mai exact, acestia au incercat sa scape de acuzatia de ultraj, dar magistratii le-au respins cererile. Scandalul a pornit anul trecut dupa ce un echipaj Articolul Haiducii de la Feresti vor sa scape de acuzatiile de ultraj apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

