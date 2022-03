Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii Alexandru Rafila considera ca nu este "momentul sa discutam in Romania despre a patra doza" de vaccin anti-COVID, avand in vedere gradul scazut de vaccinare cu cea de-a treia doza.

- Autoritațile anunța ca rata de pozitivare COVID-19 crescut in ultimele zile. Principala recomandare in acest caz este purtarea maștii sanitare pentru a reduce impactul infectarilor coronavirus. Anunțul a fost facut de secretarul de stat in Ministerul Sanatații – Adriana Pistol. Adriana Pistol spune…

- Creșterea infectarilor in Europa poate sa ingrijoreze numai daca un numar crescut de cazuri COVID se va cupla și cu un numar mai mare de spitalizari, a spus ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, la RFI . Ministrul Sanatații a spus ca decizia de ridicare brusca a tuturor restricțiilor in Romania nu…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat, joi, in ședința de guvern ca, la inceputul saptamanii viitoare vor ajunge in Romania 50.000 de cutii de Molnupiravir, antiviral inovativ de la Merck. Dar saptamana viitoare, este posibil sa inregistram 40.000 de noi cazuri de covid zilnic. Pfizer ne-a…

- Ministrul Sanatații a anunțat ca a semnat contractul privind livrarea antiviralului Molnupiravir, administrat pacienților cu simptome și risc de evoluție spre forme severe. Este posibil ca primele cantitați sa ajunga in Romania chiar la sfarșitul acestei saptamani. Antivrialul va fi distribuit spitalelor…

- Sistemul sanitar din Romania nu a fost niciodata pregatit pentru o astfel de pandemie, a declarat ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. Alexandru Rafila a aratat, marți, in cadrul unei conferințe, ca „pandemia ne-a reamintit fragilitatea unora dintre cele mai importante sisteme create de om, sistemele…

- Varianta Omicron a SARS-CoV-2 se va transmite comunitar in Romania in cel mult doua saptamani, iar estimarile specialiștilor sunt ca in valul 5 al pandemiei vor fi aproximativ un milion de cazuri de COVID-19, spune ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. „Omicron se va transmite comunitar in cel mult…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat ca Romania a intrat in valul 5 al pandemiei, precizand ca tara noastra se afla pe unul dintre cele mai rapide trenduri de crestere din Europa, situandu-se pe locul doi sau trei in acest clasament. Alexandru Rafila a fost intrebat, duminica,…