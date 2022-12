Haideţi să-i scoatem din iarnă pe prichindeii din Pietriş! Noi donaţii importante în campania ZdI In acest weekend au venit mai multe donatii notabile, de la rectorul UAIC si de la liderul PSD Iasi, alaturi de unele contributii anonime Campaniile de Craciun ale „Ziarului de Iasi" continua de peste 15 ani. Anul acesta am ales satul Pietris din judetul Iasi. 100 de copii invata la Scoala Primara, iar familiile lor fac zilnic eforturi deosebite pentru a avea acces la educatie. Prichindeii au nevoie mai ales de incaltaminte si imbracaminte pentru iarna. Familia Macinoi, una din cele pe care dorim sa o ajutam suplimentar anul acesta, are nevoie de un nou acoperis. Sunt 7 suflete care locuiesc… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

