Haideţi la vot, ca să nu repetăm istoria lui 2016 Daca v-ați intrebat vreodata cum au ajuns social democrații lui Liviu Dragnea sa fie stapani peste țara, aflați ca raspunsul este unul destul de simplu. Atunci cand zici „eu nu ma duc la vot ca n-am cu cine”, le dai, prin neprezentare, ocazia acestora sa ajunga in Parlament și, mai apoi, in Guvern. Iar de-acolo e partie libera catre exercitarea corpuției și e incorectitudinii fața de cetațean. Sa o luam cu inceputul, intru aducere aminte. In 2016, PSD inregistra un scor istoric de 45,67 %, cu o prezența la vot de numai 39,49%, in ciuda inca proaspetei tragedii de la Colectiv cand guvernul social… Citeste articolul mai departe pe monitoruldegalati.ro…

Sursa articol si foto: monitoruldegalati.ro

