Telenovela conducerii marite a Inspectoratului Școlar Județean Arad pare sa fi ajuns la final: la ora actuala, caz, din cate știm, singular in țara, Aradul are trei inspectori generali adjuncți: Nicolae Pellegrini, cel mai vechi pe acest post, Gianina Coraș, numita de curand de Ministerul Educației pe post și, de acum, i s-a anunțat reconfirmarea […]