Hai la Veranda! Restaurantul cu trei zone speciale Un loc unde va puteți bucura de trei sali cu atmosfera diferita, trei bucatarii cu mancaruri speciale și o terasa de unde puteți privi Iașul de sus. Este vorba despre restaurantul Veranda, un local gandit și realizat intr-u mod cu totul special, unde clienții se pot bucura de mancare japoneza, o zona VIP, muzica live, unde bucatarii vor gati in fața dumneavoastra. Gandit pana la ultimul detaliu printr-un design original, cu specialitate, cu mobilier modern, decorațiuni handmade, bucatarie de ultima generație și cu meniuri speciale in care o sa gasiți cele mai delicioase rețete, dar și un meniu… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

