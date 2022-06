Hai la mare, dacă ai parale! Vasazica, nici Litoralul nu mai e ce a fost! Adica nu mai e varianta oarecum indemanoasa de a pleca in vacanța fara ifose de barosan, dar sa poți sa stai la plaja la fel de sumar imbracat cum sunt și cei mai bogați. Speranța, insa, moare ultima. Speri inca sa te duci pe Litoral și […] Articolul Hai la mare, daca ai parale! apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile specifice lunii lui cuptor au venit mai repede peste noi anul acesta. Bun prilej de a lua cu asalt, nu numai la sfarșit de saptamana, ștrandurile amenajate in apropierea orașului. Cele private iși vad de marketingul lor, de la Sarata pana in Gheraiești. In urma cu trei ani, pe 25 iunie,…

- Temperaturile specifice lunii lui cuptor au venit mai repede peste noi anul acesta. Bun prilej de a lua cu asalt, nu numai la sfarșit de saptamana, ștrandurile amenajate in apropierea orașului. Cele private iși vad de marketingul lor, de la Sarata pana in Gheraiești. In urma cu trei ani, pe 25 iunie,…

- Intr-o festivitate solemna derulata vineri, 20 mai, noii militari profesioniști incadrați de Inspectoratul pentru Situații de Urgența al Județului Bacau au depus Juramantul de Credința. 42 de tineri au ales aceasta cariera, una deloc ușoara, care este presarata cu mari provocari și pericole. La eveniment…

- Pana la urma și la Eurovision a fost tot un vot. Care ne-a fost anulat pentru ca așa au vrut organizatorii. Care aveau propriile interese și au zis ca niște fraieri din «Osteuropa» oricum nu conteaza și nu vor fi luați in seama. Și așa a și fost. Toata lumea a aplaudat caștigatorul, deși romanii […]…

- Ieri, 18 mai a.c., alarma a sunat din nou pentru salvatorii bacauani. Printr-un apel primit pe numarul unic pentru situații de urgența 112, a fost anunțat un incendiu izbucnit intr-o gospodarie din localitatea Moinești. Imediat, la fața locului au intervenit 17 pompieri militari cu patru mijloace. La…

- 120 de mame vulnerabile din județul Bacau au primit CUTIA Bebelușului și alți aproape 90 de parinți au beneficiat de cursuri gratuite de alaptare și puericultura, in cadrul proiectului CUTIA de BINE, derulat de Asociația SAMAS și finanțat prin programul „In Stare de Bine”, susținut de Kaufland Romania…

- Romfilatelia a lansat, inclusiv in magazinul sau din Bacau, emisiunea filatelica „Pasari de noapte”. Emisiunea, formata din patru timbre, are ca elemente filatelice patru minicoli cu cinci timbre și o vinieta, patru coli de 32 de timbre cu tete-beche (pereche de marci poștale aduse impreuna, in care…

- Tot mai multe case de pariuri noi apar atat la nivel internațional, cat și in Romania, astfel incat pariorii amatori nu știu pe care sa o aleaga. Alegerea unei case de pariuri poate fi destul de complicata daca nu știi exact ce sa iei in considerare. Fie ca vorbim de oferta sportiva pe care o […] Articolul…