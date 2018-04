Hai la First rooftop of the year

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce ne-a inmuiat genunchii tuturor cu piesa “Iarta-ma mama!” aterizata chiar de 8 martie, What’s UP mai vine cu ceva “bomba”. Whatzy a anunțat printr-o postare pe Instagram, printr-un #hashtag, ca va deveni tatic. Artistul a postat o fotografie alaturi de Simina, soția sa, in care a scris “Te iubesc,…

- Ben Klock, Len Faki, Andrew Rayel, Double Pleasure, Steve Lawler, Eats Everything, Ellen Alien, Monika Kruse și Rick Roblinski sunt noile nume anunțate la AFTERHILLS #dreamers pentru 31 mai – 3 iunie. Tot la AFTERHILLS vor veni Hurts, Tom Odell, Paul van Dyk, Cosmic Gate, Vini Vici, Sunnery James &…

- E una dintre cele mai importante seri ale anului din perspectiva modei, iar noi am fost cu ochii pe toata lumea. In seara decernarii Premiilor Oscar 2018, covorul roșu a fost din nou o competiție. Iata ce am vazut și ne-a placut pe covorul roșu: Jennifer Lawrence Janet Mock Meryl Streep Emma Stone Lil…

- Intr-o lucrare, mama cantareței Demi Lovato deschide pentru prima data un subiect sensibil din viața sa. Diana De La Garza vorbește despre relația abuziva dintre ea și tatal lui Demi, Patrick. “Am crezut ca il pot schimba și cred ca asta simt toate femeile care trec prin așa ceva”, a precizat mama cantareței.…

- Carla’s Dreams prezinta “Pe umerii tai slabi“, piesa compusa de baieți, impreuna cu Alex Cotoi, cel care a mai colaborat cu trupa și cu alte ocazii. Videoclipul pentru “Pe umerii tai slabi” a fost filmat in Chișinau, in regia lui Roman Burlaca și echipa BR Films, cei care se ocupa de toate materialele…

- Solistul trupei Muse și dj-ul Zedd au inceput o colaborare la finalul anului trecut și cei doi sunt in continuare in studio lucrand la cea mai noua piesa. “Este un proiect super emoționant pentru amndoi pentru ca Matthew nu a mai compus o piesa impreuna cu cineva și nu cred ca a mai facut asta... View…

- Solistul trupei Maroon 5 și soția sa Behati Prinsloo, model Victoria’s Secret au primit cu imensa bucurie venirea pe lumea a fetiței lor, pe nume Gio Grace Levine. A doua fetița a familiei Levine a venit pe lume acum 2 zile, asta ca o mare surpriza dupa ultima fotografie, postata de Adam Levine pe…

- INNA a lansat piesa “Me Gusta”, o piesa in limba spaniola, produsa de David Ciente, cel cu care a lucrat pentru hituri precum “Gimme Gimme” sau “Ruleta”. Videoclipul piesei a fost regizat de Barna Nemethi și a fost filmat in București și Barcelona. “Me Gusta” este prima piesa de pe albumul in limba…