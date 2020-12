Stiri pe aceeasi tema

- Municipalitatea timișoreana așteapta parerile cetațenilor in problema taxelor și impozitelor locale care vor fi aplicate in cursul anului viitor. Joi, 10 decembrie, Primaria Municipiului Timisoara va organiza, online, de la ora 17, dezbaterea publica pe marginea „Proiectului de hotarare privind stabilirea…

- Timișorenii sunt chemați la o dezbatere publica pe marginea proiectului de hotarare privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2021. Va avea loc online, prin platforma Zoom, saptamana viitoare.

- Inainte de alegerile locale, liberalii au promis lapte si miere, dar nici nu s-a uscat cerneala de pe certificatele noilor primari ca discursul s-a schimbat radical. Penelistii ieseni nu au fost in stare sa convinga propriul Guvern sa aloce fonduri europene catre Iasi. Din cele 30 de miliarde de euro,…

- Asta prevede un Proiect de Hotarare propus de primarul orașului Rașnov, ce va fi supus votului Consiliului Local, la sfarșitul acestui an. Rașnovenii vor plati, și in 2021, impozite și taxe locale nemajorate, lucru care s-a intamplat și anul acesta.Sunt masuri prin care se dorește reducerea presiunii…

- “Am afișat pe sibiu.ro un proiect de hotarare a Consiliului Local care privește nivelul taxelor și impozitelor locale pentru anul 2021, supunandu-l dezbaterii publice. Ca idee generala, am propus ca taxele și impozitele pentru persoane fizice sa ramana la același nivel ca in acest an, corelandu-se doar…

- Primarul Municipiului Deva, Florin Oancea, da asigurari tuturor devenilor ca taxele și impozitele locale pe anul 2021 vor ramane la nivelul celor din acest an. „Impozitele și taxele locale pentru anul viitor, pentru persoanele fizice și juridice din municipiul Deva, iși vor pastra nivelurile…

- Am solicitat public ca primarul Cristian Matei sa clarifice problema intenției de a majora taxele și impozitele locale, inainte de alegerile care vor avea loc duminica. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in acest an, din cauza pandemiei de coronavirus, instruirea președinților secțiilor de votare va fi facuta online. „Instruirile președinților și loctiitorilor secțiilor de votare din municipiul Timișoara vor avea loc, in sistem on line, vineri, 18 septembrie, intre orele…