Stiri pe aceeasi tema

- Un loc de joaca pentru copiii de la o casa de tip familial din Alba Iulia a fost amenajat prin contributia judecatorilor celor trei instante din municipiu in cadrul campaniei umanitare "De Pasti daruiesti bucurie". "Curtea de Apel Alba Iulia a organizat, impreuna cu Tribunalul Alba si Judecatoria…

- Corina Boțoroga este invațatoare la școala din localitatea Caianu din Cluj și preda prin metode ieșite din tipare. In plus, elevii ei sunt cei care stabilesc democratic regulile de funcționare ale clasei, invața matematica prin jocuri și iși maresc notele luand credite in „dojo”, un joc de stimulare…

- Social democrații cer partidelor parlamentare sa iasa din logica "orgoliilor de partid" si sa colaboreze pentru realizarea unui Plan National de Redresare si Rezilienta (PNRR) "viabil". PSD propune sa fie organizata în Parlament o dezbatere la care sa participe reprezentantii…

- Invitata in platoul emisiunii Neața cu Razvan și Dani, Cristina Spatar (48 de ani) a vorbit despre dorința ei de a se muta din Romania. In urma cu aproape 5 ani, artista a divorțat de partenerul ei de viața. Fosta pereche are impreuna doi copii, un fiu și o fiica, Albert și Aida. Cristina Spatar și-a…

- Rusia a trimis un numar de 15 nave militare in Marea Neagra. Acestea au trecut in cursul zilei de azi, 17 aprilie, prin Stramtoarea Kerci din peninsula Crimeea. Ce spun autoritațile și ce se va intampla? Rusia a transferat 15 nave din Marea Caspica in Marea Neagra Rusia a trmis nave de razboi in Marea…

- "La solicitarea Ministerului Sanatatii, Guvernul Romaniei a aprobat in sedinta de astazi, 15 aprilie 2021, Hotarare pentru punerea in aplicare a prevederilor art. 41 alineat (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Actul normativ prevede acordarea unui ajutor umanitar, cu titlu…

- Saracia lasa satele pustii. Nașterea unui copil in unele localitați este acum o adevarata minune. Casele, care acum 30-40 de ani adaposteau familii cu 10-12 oameni, au acum lacat la poarta. Intr-un raport al Organizației Națiunilor Unite pentru anul 2020 se arata ca o patrime din copiii și oamenii de…

- Incepand cu luna aprilie, copiii din Dornești au mai multe motive de bucurie, odata cu inaugurarea primului loc de joaca din localitate, amenajat de catre EGGER Romania in colaborare cu administrația locala.Locul de joaca modern se afla in apropierea Școlii Gimnaziale Nr. 1 (str. Pajiștilor), ...