Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe trenuri ale CFR Calatori vor avea programata o oprire suplimentara la Bontida, in perioada 6-8 august, pentru doritorii care vor sa ajunga la Festivalul Electric Castle, pretul unui bilet de la Cluj Napoca la Bontida plecand de la 4,40 lei, informeaza compania de transport feroviar de calatori…

- CFR Calatori a anunțat, miercuri, prin intermediul unui comunicat de presa ca pune la dispoziție trenuri pentru festivalul Electric Castle cu doar 4,4 lei de la Cluj Napoca la Bontida. Compania a mai transmis și lista prețurilor pentru biletele de tren cu plecare din Bucuresti. „Alege sa mergi la…

- Peste trei saptamani incepe Electric Castle, anul acesta intr-o ediție speciala extinsa si in Cluj-Napoca, nu doar la Bontida. Festivalul Electric Castle 2021 va incepe oficial pe data de 6 august, cu deschiderea in localitatea Bonțida și se va incheia pe 15 august in Cluj-Napoca.

- O serie de evenimente care au marcat evoluția educației romanești in domeniul informaticii au fost dezbatute in cadrul unui eveniment organizat la Muzeul Universitații Politehnica Timișoara. S-au aniversat 50 de ani de la inființarea primelor cinci licee de informatica din Romania (la București, Brașov,…

- Membrii Consortiului Universitaria, alcatuit din Academia de Studii Economice din Bucuresti, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, Universitatea "Babes Bolyai" din Cluj-Napoca, Universitatea din Bucuresti, Universitatea de Vest din Timisoara, transmit intr-un

- Electric Castle revine! Festivalul se va ține in perioada 6-15 august. Festivalul Electric Castle, unul dintre cele mai apreciate și așteptate din Romania, va avea totuși loc in aceasta vara, in perioada 6-15 august la Cluj Napoca și in Bontida, la castelul Banffy, au anunțat astazi organizatorii evenimentului,…

- Festivalul Electric Castle va avea loc in acest an, pe parcursul a zece zile, in perioada 6-15 august, la Cluj-Napoca si Bontida. "EC_Special redeschide scena pentru marile evenimente muzicale ale verii 2021. 10 zile cu peste 400 de evenimente, in peste 30 de locatii din Cluj-Napoca si Bontida - EC_Special…

- Serul va fi livrat pe cale aeriana si va ajunge pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca si Timisoara. Ulterior, acesta va fi transportat, pe cale terestra, in conditii speciale, catre centrele de depozitare din Bucuresti, Brasov, Cluj, Constanta, Craiova, Iasi si Timisoara. Pana in prezent, Romania…