- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) publica, pentru prima oara, o situație a vaccinarii pe județe. Topul este condus de București, Cluj, Timiș și Brașov. Pe ultimele locuri sunt Suceava și Giurgiu. Situația județelor in funcție de…

- Judetul Ilfov continua sa inregistreze cea mai mare rata de infectare din tara, 9,08, in scadere fața de ziua anterioara, cand era de 9.25. Rata de infectare in Capitala se mentine in jurul pragului de 7 infectari la mia de locuitori, dupa ce a inregistrat 1.023 de cazuri noi.Grupul de Comunicare Strategica…

- Judetul Ilfov inregistreaza cea mai mare rata de infectare din tara, 9,12 cazuri la mia de locuitori, in creștere fața de ziua de luni, 28 martie, cand era 8,51. Capitala raporteaza o rata de incidența de putin peste 7 la mie, dupa cel mai mare numar de cazuri noi, de peste 1.300. Romania inregistreaza…

- Judetul Ilfov are cea mai mare rata de infectare, de 8,33 cazuri la mia de locuitori, in crestere fata de ziua anterioara, cand erau 8,02. Municipiul Bucuresti a atins o incidenta de 6,88 cazuri la mia de locuitori, in crestere fata de ziua anterioara, cand cifra era 6,67.Rate mari de infectare sunt…

- Judetul Ilfov are cea mai mare incidenta de infectare cu noul coronavirus, 8,33 cazuri la mia de locuitori, in crestere fata de ziua anterioara, cand erau 8,02, a anuntat, sambata, Grupul de Comunicare Strategica. Municipiul Bucuresti a atins o incidenta de 6,88 cazuri la mia de locuitori, in crestere…

- Numarul cazurilor de imbolnaviri cu coronavirus continua sa creasca. Cea mai mare incidența a cazurilor de infectari este inregistrata in județul Ilfov. Rata imbolnavirilor a ajuns la 7,86 la mie. Municipiul Bucuresti a atins o incidenta de 6,50 cazuri la mia de locuitori, in crestere fata de ziua…

- Potrivit raportarilor din ultimele saptamani privind prezența noii tulpini din Anglia in Romania, sunt 15 județe in care au fost confirmate cazuri de infectare cu B.1.1.7. Cele mai multe au fost confirmate in Capitala. In total, pana joi au fost raportate 79 de cazuri cu noua tulpina britanica in urma…