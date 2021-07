Stiri pe aceeasi tema

- Timpul liber, petrecut frumos alaturi de familie, poate mereu genera nu doar emoții pozitive, dar și amintiri de colecție care le vei pastra pe tot parcursul vieții. Echipa Noi.md iți pune la dispoziție cele mai importante evenimente culturale ale acestei saptamini. Afla mai jos unde poți sa iși petreci…

- Comisia Europeana a publicat o serie de recomandari privind accesul la concerte si alte evenimente culturale, pentru a asigura reluarea in siguranta a activitatilor in sectoarele culturale si creative in intreaga UE, anuntand cand va publica si ghidul de finantare al firmelor.

- Au fost aprobate, vineri, in ședința Comitetului Național pentru Situații de Urgența (CNSU) patru evenimente test/pilot in domeniul cultural, in spațiu inchis, in limita participarii a maximum 70% din capaci...

- Primaria Municipiului Brașov a lansat luni, 10 mai, apelul de proiecte pentru finanțarea proiectelor culturale prin intermediul Ghidului de finanțare aprobat de Consiliul local in luna aprilie. In acest an s-au alocat trei milioane de lei, fiind cea mai mare suma alocata pana acum. Ca o noutate, incepand…

- Premierul Florin Citu a declarat, vineri, ca se poate discuta despre organizarea de festivaluri si concerte in acest an, de a reveni la o viata normala, doar cu o campanie de vaccinare anti-COVID de succes, precizand ca a avut o discutie pe acest subiect, alaturi de primarul Emil Boc, cu organizatorii…

- Ministerul Culturii ia in calcul elaborarea unui set de patru scenarii pentru accesul la evenimente culturale, a anunțat ministrul Bogdan Gheorghiu aseara, la B1. Scenariile luate in calcul pentru accesul la evenimente culturale au fost enumerate de ministrul Culturii: prin prezentarea unei dovezi de…