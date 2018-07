Stiri pe aceeasi tema

- Kolinda Grabar-Kitaovic, președintele Croației, a fost cel mai mediatizat șef de stat in timpul Campionatului Mondial de Fotbal disputat in Rusia. Eleganta și de o frumusețe naturala, Kolinda Kitarovic este prima femeie președinte din istoria Uniunii Europene. Nu mulți o știau pe Kolinda Grabar-Kitarovic…

- De parca ar fi fost in mariaj de o viata! Presedintele Frantei, dar si cel al Croatiei, Emanuel Macron si Kolinda Grabar-Kitarovic, au mers la brat spre podiumul instalat pe Lujnuki pentru ceremonia de premiere dupa ce nationala "Cocosului Galic" a castigat titlul

- Franța și Croația disputa azi finala Campionatului Mondial 2018. Meciul incepe la ora 18:00 și este in direct pe TVR 1 și TVR HD și liveTEXT, video și foto pe GSP.RO. Inainte de marele meci, cel mai important din istoria Croației, președintele Kolinda Grabar-Kitarovic a avut un mesaj catre țara organizatoare,…

- Revista presei sportive de joi e dominata de surpriza uriașa a Cupei Mondiale: calificarea Croației lui Zlatko Dalic in finala turneului. Modric, Rakitic & co. au invins Anglia cu 2-1, dupa prelungiri, și joaca in prima finala din istoria acestui tanar stat european.

- Pentru prima oara din 1998, Croatia a ajuns in semifinalele Campionatului Mondial, iar sarbatoarea a pornit atat in tara, cat si la Sochi. Iar sufletul petrecerii din Rusia a fost chiar presedintele Croatiei, Kolinda Grabar-Kitarovic, prima femeie care ocupa acest post in istoria tarii, totodata fiind…

- Croatia a ajuns in semifinalele Campionatului Mondial, pentru prima oara din 1998, iar sarbatoarea a pornit atat in tara, cat si la Sochi. Sufletul petrecerii din Rusia a fost chiar presedintele Croatiei, Kolinda Grabar-Kitarovic, prima femeie care ocupa acest post in istoria tarii.

- Croația s-a calificat, sambata seara, in semifinala Cupei Mondiale, dupa ce a invins naționala Rusiei.Dupa 90 de minute de joc, scorul a fost 1-1, dupa prelungiri 2-2, iar caștigatorul a fost desemnat in urma penalty-urilor, scorul fiind 4-3 pentru Croația. La finalul meciului, Kolinda…

- Croația este in semifinalele Campionatului Mondial, dupa ce a trecut de Rusia, 2-2 dupa prelungiri și 4-3 la penalty-uri. Croații vor juca miercuri impotriva Angliei, de la ora 21:00. Victoria Croației a fost sarbatorita și de președintele Kolinda Grabar-Kitarovic. Aceasta a vazut partida din tribune,…