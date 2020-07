Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai inalta instanta administrativa din Turcia a amanat joi pentru 15 zile decizia revenirii la statutul de moschee a catedralei Sfanta Sofia din Istanbul, transformata in muzeu in 1935, perioada de inceput a Turciei laice, scrie Agerpres.Consiliul de Stat a examinat joi cererea depusa de o asociatie…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a solicitat miercuri Turciei sa pastreze statutul de muzeu al catedralei Sfanta Sofia din Istanbul, cu o zi inainte de pronuntarea asteptata a unei instante ce ar putea sa le ofere castig de cauza unor organizatii care solicita revenirea monumentului la statutul…

- Mii de avocati au protestat marti in fata sediului celei mai mari instante din Istanbul impotriva intentiilor guvernului Turciei de a reforma barourile, relateaza Reuters. Avocatii sustin ca intentia autoritatilor este de a suprima disidenta si de a politiza avocatura. Conform unui proiect de lege depus…

- O jurnalista turca a fost condamnata la peste un an închisoare pentru ca a criticat agenția de presa a statului Anadolu în timpul unui scrutin din 2018 câștigat de Recep Tayyip Erdogan în circumstanțe controversate, relateaza AFP. Un tribunal din Istanbul a condamnat-o pe…

- Mai multe mii de credinciosi au luat parte vineri la rugaciuni colective organizate in moschei in Turcia, dupa mai bine de doua luni de interdictie in cadrul masurilor menite sa stopeze pandemia provocata de noul tip de coronavirus, informeaza sambata AFP, citata de Agerpres.In curtea celebrei Moschei…

- Pe scurt, o aeronava Dreamliner a companiei El Al a aterizat duminica pe un aeroport din Istanbul . Aeronava israeliana a incarcat in jur de 24 de tone de ajutoare destinate Statelor Unite pentru a le ajuta in lupta impotriva pandemiei coronavirusului, informeaza Jerusalem Post. Compania El Al, care…

- Recep Tayyip Erdogan, președintele Turciei, a anunțat luni ca va lua o noua masura prin care va interzice circulația cetațenilor incepand cu 1 mai , scrie Agerpres . De la 1 mai, in 31 de orase si provincii din Turcia circulația cetațenilor va fi interzisa din cauza epidemiei de coronavirus . Interdicția…

- Republica Moldova va primi ajutor umanitar din partea Turciei. Despre aceasta a anunțat președintele țarii, Igor Dodon, intr-o postare pe pagina sa de Facebook. Șeful statului a vorbit la telefon cu liderul de la Ankara, Recep Tayyip Erdogan.