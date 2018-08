Hagi spune ce ar face în locul președintelui „Daca aș fi președintele Romaniei, aș investi doar in segmentele sociale. Cultura, sport și sanatate. Sunt trei segmente sociale, la care se adauga infrastructura. Ca-i rutiera, ca e navala...M-aș baga in toate și Romania o sa infloreasca, o sa zambim cu toții! Din pacate, acum suntem toți triști. Tot ce este in Romania este numai negativ! Discuți, vezi, in jurul tau totul e negativ...Nu mai vezi nimic frumos... ”, a declarat Gheorghe Hagi intr-o conferința de presa susținuta la Constanța. „Cu excepția unei fete care ne mai ține, totul este negativ. Simona ne mai ține, se dueleaza cu cei mari… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Hagi s-a declarat nemulțumit de direcția in care merge Romania, precizand ca, daca ar fi președintele țarii, ar investi in cultura, sport, sanatate și infrastructura."Daca aș fi președintele Romaniei, aș investi doar in segmentele sociale. Cultura, sport și sanatate. Sunt trei segmente…

- "Vad aici doua variante. Poate fi vorba despre o tactica a presedintelui. Am vazut un comunicat dur din partea PSD care il acuza de dezbinare, iar acest raspuns de la Constanta ar autea avea efectul de a atenua socul si ca a fost perceput gresit mesajul presedintelui. Este posibil sa existe o strategie…

- Șase artiști plastici din Republica Moldova și Romania vor participa la cea de-a XVI-a ediție a Taberei de pictura din Parcova, Edineț, care se va desfașura in perioada 10 - 19 august, informeaza MOLDPRES.

- La inceputul saptamanii trecute, cotidianul ZIUA de Constanta lansa un sondaj cu intrebarea "Sunteti de acord cu suspendarea presedintelui Klaus Iohannis ldquo;. Ideea sondajului a pornit de la actuala conjunctura politica din Romania, in care una dintre marile probleme ale aliantei PSD ALDE o reprezinta…

- RACING UNION-VIITORUL CONSTANTA LIVE VIDEO TVR LIGA EUROPA. Gica Hagi a vorbit deschis despre meci la conferinta de presa oficiala și nu si-a ascuns planurile ofensive. "Vom incerca sa ne impunem jocul și sa marcam, chiar daca jucam in deplasare. Suntem la inceput de sezon, este primul meci oficial…

- Procedura de achiziție a celor patru corvete multifuncționale destinate Marinei Militare Romane este in desfașurare, fiind depuse patru oferte, din care una va fi selectata, a declarat, sambata, la Constanța, ministrul Apararii, Mihai Fifor.Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat, un forum…

- Cele mai mari piete cinematografice din Romania sunt Bucuresti, Cluj-Napoca, Constanta si Timisoara, care concentreaza 54% din cerere, arata o analiza a unei firmei de consultanta imobiliara, pornind de la datele oferite de Centrul National al Cinematografiei.