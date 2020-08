Gheorghe Hagi a anuntat duminica printr-un comunicat de presa ca renunta la pozitia de antrenor al echipei de fotbal FC Viitorul Constanta, al carei patron este. "Astazi, 2 august 2020, am decis sa ma retrag din functia de manager al echipei de seniori FC Viitorul Constanta, de pregatirea careia m-am ocupat in perioada septembrie 2014 – 01 august 2020 si alaturi de care am trait, pe banca tehnica, cele mai frumoase momente din aceasta cariera prin castigarea campionatu (...)