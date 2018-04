Stiri pe aceeasi tema

- Schimbare importanta anunțata de Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici. Joi, in cadrul unei ședințe de guvern, se va dezbate ideea ca veniturile sportivilor sa intre in categoria veniturilor provenite din activitați independente. Astfel, s-ar elimina confuziile privind tratamentul fiscal al acestora.…

- "O sa vad in vara ce voi face! Academia poate sa continue și fara tatal meu. Daca el va pleca, clubul va merge pe aceeași linie, pentru ca are deja o strategie", a spus Ianis Hagi. "Eu vin cu alt tonus, pentru ca am meciuri jucate in picioare. Fizic sunt mult mai bine și mai increzator. Ma gandesc…

- Clubul FCSB a fost amendat cu suma de 5.000 de lei de Comisia de Disciplina din cadrul Federatiei Romane de Fotbal, in urma incidentelor petrecute la meciul cu FC Viitorul (2-1), desfasurat duminica pe Arena Nationala din Bucuresti, in prima etapa din faza play-off a Ligii I. Antrenorul…

- Gheorghe Hagi le-a facut o surpriza jucatorilor sai dupa calificarea in play-off. Hagi a decis ca toata lumea sa aiba liber la distractie! Dupa victoria de la Iasi, fotbalistii Viitorului au mers la hotel. Aici, Hagi i-a felicitat inca o data si le-a transmis ca sunt liberi sa mearga in club.…

- FC Viitorul aduce la cunostinta mai multe informatii importante sustinatorilor si spectatorilor care doresc sa isi achizitioneze un document de acces in stadionul central din Complexul Academiei de Fotbal "Gheorghe Hagi" situat la Ovidiu, pentru a viziona meciuI FC Viitorul CSU Craiova, din etapa a…

- Antrenorul echipei Viitorul Constanta, Gheorghe Hagi, spune ca ar vrea de la viitorul presedinte al Federatiei Romane de Fotbal sa vina cu un proiect in care sa prezinte cum trebuie dezvoltat fotbalul pentru urmatorii 10 ani, astfel incat publicul sa fie din nou atras spre stadioane in numar cat mai…

- Gica Hagi a anuntat azi de partea cui va fi la alegerile pentru conducerea Federatiei, noul presedinte urmand a fi ales la data de 18 aprilie. "Vreti sa va spuna cine este presedintele meu? Cel care isi propune sa faca o nationala mai buna decat a fost…

- Eugen Teodorovici, noul ministru al Finanțelor, renunța la schema de minimis pentru firmele din domeniul IT, pregatita de fostul guvern pentru a preveni reducerea veniturilor programatorilor dupa transferul contribuțiilor sociale la angajat. In schimb, acesta pregatește o ordonanța de urgența cu un…