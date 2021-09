Stiri pe aceeasi tema

- In urma tragerii la sorți efectuata joi, 9 septembrie, la Casa Fotbalului, FCV Farul va intalni, in 16-imile Cupei Romaniei, pe Sepsi Sf. Gheorghe. Partidele de aceasta faza a competiției vor avea loc la 22 septembrie, programul exact urmand sa fie anunțat in funcție de partidele care vor fi televizate.…

- Farul va permite accesul fanilor la meciurile de pe teren propriu doar pe baza de abonament, decizie inedita pentru peisajul Ligii 1. Astfel, va fi eliminata vanzarea de bilete pentru fiecare partida in parte. Decizia va fi pusa in practica imediat, mai exact de la urmatorul meci de la Ovidiu al clubului…

- Tensiunea aparuta in finalul meciului Farul - Sepsi 1-0 nu a ramas fara urmari. Gica Hagi și Leo Grozavu, antrenorii celor doua echipe, au fost suspendați astazi de Comisia de Disciplina din cadrul FRF. Duminica, Leo Grozavu și Gica Hagi au terminat partida in tribuna, eliminați de „centralul” Adrian…

- Gica Hagi (56 de ani) spera ca un stadion modern sa fie construit in Constanța in urmatorii trei ani. Farul, noul proiect din fotbalul constanțean, așteapta un stadion modern pentru a se muta de la Ovidiu. Gica Hagi are incredere ca autoritațile iși vor respecta promisiunea și ca arena va fi inaugurata…

- Gica Hagi (56 de ani) se declara incantat de venirea fanilor constanțeni alaturi de Farul. „Regele” a comentat și eșecul usturator al Romaniei de la Jocurile Olimpice, 0-4 cu Coreea de Sud. Farul - Gaz Metan, detalii AICI Farul a fost susținuta de 1.500 de spectatori galagioși la victoria cu Gaz Metan,…

- Mihai Teja, antrenorul lui Gaz Metan Mediaș, nu e dezamagit de evoluția jucatorilor sai, deși ardelenii au pierdut la Ovidiu, cu Farul, 0-2. Toate detaliile despre Farul - Gaz Metan 2-0, AICI Mihai Teja, concluzii dupa Farul - Gaz Metan 2-0: „Am jucat bine” „Vreau sa felicit adversarul pentru victorie.…

- Viitorul si Farul au fuzionat, iar noua echipa, care se va numi Farul si va fi antrenata de Gica Hagi, planuieste deja doua mutari pe piata transferurilor: portarul Marian Aioani (21 de ani) si Adrian Petre.Chindia isi continua campania de achizitii pentru viitorul sezon, dupa ce s-a despartit de trei…

- Viitorul și Farul au fuzionat, iar noua echipa, care se va numi Farul și va fi antrenata de Gica Hagi, planuiește deja doua mutari pe piața transferurilor: portarul Marian Aioani (21 de ani) și Adrian Petre. Chindia iși continua campania de achiziții pentru viitorul sezon, dupa ce s-a desparțit de trei…