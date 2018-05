Stiri pe aceeasi tema

- Meciul de baseball Romania SUA, de pe stadionul Portul din Constanta, contand pentru editia a doua a Trofeului Jackie Robinson, a inceput.Prima minge a partidei a fost aruncata de Gica Hagi, managerul tehnic al FC Viitorul, care a repetat de doua ori procedeul, in aplauzele si uralele jucatorilor celor…

- Bucuria victoriei obtinute in fata iesenilor, 1-0, nu a tinut prea mult. Chiar la finalul partidei, Gica Hagi a aflat ca selectionerul Cosmin Contra nu a chemat decat un jucator de la Viitorul, Alexandru Cicaldau, pentru amicalele cu Chile si Finlanda, din 31 mai si 5 iunie. "Nu sunt ochi pentru noi,…

- Gica Hagi, managerul tehnic al FC Viitorul, s a aratat nemultumit de unele afirmatii venite dinspre FCSB, cum ca, la meciul direct de la Ovidiu, de sambata trecuta, in echipa gazdelor au jucat unii jucatori, gen Vana si Matan, nefolositi contra CFR Cluj.FC Viitorul a pierdut cu CFR Cluj 1 2 , iar apoi…

- Liderul PSD Liviu Dragnea i-a raspuns lui Gica Hagi, dupa ce a fost criticat vehement de fostul mare fotbalist roman."Eu tin la Gica Hagi si o sa tin la el toata viata mea, asa cum tine, probabil, toata Romania la el. E un om pe care-l respect, dar ii transmit cu toata dragostea ca nimeni…

- Gica Hagi, managerul tehnic al FC Viitorul, isi doreste mult o victorie in meciul din deplasare cu Poli Iasi, avand in vedere ca, dupa aceasta partida, echipa constanteana va juca la Ovidiu, in doua etape la rand, cu CFR Cluj in runda a 5 a si cu FCSB in runda a 6 a , si are nevoie de un moral bun contra…

- Dupa ce a declarat de nenumarate ori ca vrea sa plece din țara, Gica Hagi s-a infuriat la culme dupa declarația facuta de Liviu Dragnea. Situația stadioanelor din Romania il supara pe Hagi, care și-a construit propria arena și baza de pregatire, in timp ce alte localitați beneficiaza de proiecte…

- LIVETEXT Liga 1, play-off, etapa 2: Viitorul – CSU Craiova (sambata, ora 20:45, Digi, Telekom, Look TV). Gica Hagi preconizeaza spectacol: ”Se confrunta doua echipe frumoase, tinere, cu spirit bun, care incearca sa joace fotbal”. Antrenorul Craiovei, Devis Mangia, este precaut: ”Este un meci foarte…

- Presedintele Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania, cu sediul in Bucuresti, Soseaua Iancului nr. 4B 4K, sectorul 2 convoaca Adunarile Generale Judetene ale tehnicienilor dentari ndash; membri OTDR din judetele Constanta si Calarasi pentru data de 24 martie 2018 ora 11.00. Lucrarile adunarilor…