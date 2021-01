Stiri pe aceeasi tema

- Kevin Luckassen (27 de ani), atacantul Viitorului, a ajuns in Turcia și negociaza o mutare la Kayserispor, formația antrenata de Dan Petrescu. „Sper sa-l ajute pe Dan Petrescu sa faca rezultate bune. A plecat in Turcia, dar inca nu a semnat. Trebuie sa faca vizita medicala și probabil, daca totul e…

- Kevin Luckassen (27 de ani), atacantul Viitorului, este dorit in Turcia, la Kayserispor, formația antrenata de Dan Petrescu. Potrivit Prosport, negocierile sunt intr-un stadiu avanasat, iar gruparea turca ar urma sa achite in jur de un milion de euro in schimbul olandezului. Informația a fost confirmata…

- Dan Petrescu, 53 de ani, a vorbit dupa prima victorie obținuta in Turcia: Kayserispor - Istanbul Bașakșehir 2-0. Dan Petrescu a spart gheața in Turcia! Kayserispor a invins-o pe Istanbul Bașakșehir, fosta campioana, scor 2-0;Denis Alibec a fost eroul meciului, marcand de doua ori. Atacantul roman s-a…

- Mijlocasul roman Alexandru Maxim a marcat golul victoriei formatiei Gaziantep FK, cu scorul de 2-1, pe teren propriu, in fata echipei Kayserispor, la care antrenorul Dan Petrescu a debutat, sambata, in etapa a 19-a a campionatului de fotbal al Turciei. Gaziantep, la primul meci de campionat dupa despartirea…

- Dan Petrescu, campion in Liga 1 in ultimele trei sezoane, a fost prezentat luni la Kayserispor, formație care se lupta pentru salvarea de la retrogradarea din prima liga turca. Basarab Panduru, fost internațional, susține decizia lui Dan Petrescu de a accepta oferta turcilor și a explicat de ce antrenorii…

- Gheorghe Mulțescu, 69 de ani, a antrenat un deceniu in Turcia, este cetațean turc și știe ce-l va aștepta pe Dan Petrescu (53) la Kayserispor. „Am fost surprins, pentru ca s-a dus la echipa de pe ultimul loc, care se bate la retrogradare. Cred ca exista o compatibilitate intre el și suporterii turci,…

- Ionel Danciulescu a povestit la „Prietenii lui Ovidiu” experiențele pe care le-a avut in Turcia, la Altay Izmir și in China, la Shandong Luneng. Totul despre viața din strainatate, dar mai ales experiența colosala din China, acolo jucand in 2005, imprumutatat de Dinamo. Emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”…

- Bob Dylan și-a vandut intregul catalog de 600 de cantece, inclusiv celebrele ”Blowin´ In The Wind”, ”The Times They Are a-Changin” și ”Knockin´ On Heaven´s Door”. Cumparatorul este compania Universal Music Group, noteaza click.ro. Faimosul muzician Bob Dylan (79 de ani) și-a vandut intregul catalog…