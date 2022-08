Hagi, entuziast » MVP-ul de la Cluj i-a adus aminte de Ianis Hagi: „Fix ca el!”

Stiri pe aceeasi tema

- Gica Hagi (57 de ani), antrenorul Farului, a vorbit la conferința de presa premergatoare meciului cu CFR Cluj despre parcursul echipelor romanești in Conference League. CFR Cluj - Farul se joaca duminica, de la ora 18:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1, Orange Sport 1,…

- Liviu Ganea, fost atacant in Liga 1, a comentat scandalul dintre Dragoș Nedelcu și Gica Hagi, in meciul Farul - FC Voluntari 2-1. Fost jucator la Dinamo și CFR Cluj, Liviu Ganea l-a criticat pe mijlocașul Farului care l-a nemulțumit ee Hagi pentru atitudinea sa in momentul schimbarii. „Regele” i-a…

- CFR Cluj a reusit sa castige cu emotii meciul din a treia etapa a Superligii disputat pe teren propriu impotriva Mioveniului. Ardelenii au avut emotii atat pe teren cat si din cauza nocturnei care s-a stins si putea sa produca o infrangere la masa verde pentru campioana Romaniei.

- Mihai Bordeianu (30 de ani), mijlocașul celor de la CFR Cluj, a greșit decisiv la golul marcat de Mioveni la partida din Gruia. Folosit titular de Dan Petrescu in fața apararii, Bordeianu a comis o greșeala uriașa in debutul partidei, in urma careia Mioveni a deschis scorul. In minutul 7, la o acțiune…

- Dorit și de Rapid, atacantul Louis Munteanu revine in Liga 1, urmand a fi imprumutat la Farul.Deși l-a adus pe Denis Alibec, iar in lot se mai afla Adrian Petre, Robert Moldoveanu și Vlad Morar, Farul l-a imprumutat și pe Louis Munteanu, jucator ce aparține de Fiorentina.Munteanu, care nu a apucat sa…

- FC Voluntari a stabilit prețul de transfer in cazul portarului Mihai Popa (21 de ani). CFR Cluj trebuie sa plateasca un milion de euro pentru a-l aduce in Gruia. Dan Petrescu vrea sa iși definitiveze lotul inaintea debutului in preliminariile Ligii Campionilor. Una dintre principalele ținte este portarul…

- Gica Hagi, la un pas de o mare echipa. „Regele” fotbalului nostru a fost unul dintre invitații speciala ai lui Adrian Mutu la meciul de retragere al „Briliantului” desfașurat, duminica seara, la Cluj. Cei doi „decari” ai naționalei sunt și golgheterii „all-time” ai „tricolorilor”, cu cate 35 de reușite…

- Suporterii U Cluj au urcat la stadionul din Gruia si s-au fotografiat in fata unui banner.”Guess who’s back!”, au scris suporterii U Cluj, dupa promovarea in Liga 1, semn ca duelurile CFR Cluj- U Cluj vor fi incinse.U Cluj a promovat in Liga 1, dupa 7 ani de absenta.