- Farul Constanta - Universitatea Craiova, meci contand pentru etapa a 3-a a play-off-ului din campionatul Romaniei, este programat, sambata, 8 aprilie, de la ora 20:30, la Ovidiu, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Denis Alibec (32 de ani) a semnat prelungirea contractului cu Farul Constanța pentru inca doua sezoane. Denis Alibec se simte excelent la Farul, dovada fiind cele 11 goluri și 5 pase decisive din actuala stagiune. Gica Hagi s-a asigurat ca nu iși pierde golgeterul și i-a oferit un nou contract, valabil…

- Intrecerile turneului "Balkan Elite Cup Brasov 2023ldquo; au continuat la Brasov, evoluand jucatorii nascuti dupa 1 ianuarie 2012. Printre cele 28 de participante s au numarat si trei echipe ale Farului Constanta si Academiei Hagi: Academia Hagi Alb 2012 antrenor, Ciprian Micu , Academia Hagi Albastru…

- In acest moment, cand mai sunt sase etape pana la finele sezonului regular al Superligii, clasamentul in zona de play off arata astfel: 1. Farul 51p, 2. CFR Cluj 50p, 3. Rapid 45p, 4. FCSB 44p, 5. Universitatea Craiova 41p, 6. Sepsi OSK 34p. Farul Constanta a trecut cu sase puncte doua victorii si un…

- Antrenorul formatiei Farul Constanta, Gica Hagi, a sustinut astazi conferinta de presa premergatoare partidei cu Universitatea Craiova. Disputa este programata luni, de la ora 20.00, la Ovidiu, si conteaza pentru etapa 24 din Superliga. In deschidere, Gica Hagi le-a multumit tuturor pentru urarile primite,…

- Farul a caștigat dramatic meciul cu FCSB, 3-2, grație unor goluri marcate in minutele 90+5 și 90+6. Dupa o prima repriza fara goluri, cele doua echipe s-au descatușat in partea secunda, iar pe final trupa lui Gica Hagi a profitat de gafele din defensiva roș-albastra și a intors soarta meciului. Joyskim…

- FCSB - Farul 2-3 | Gica Hagi, managerul dobrogenilor, l-a laudat la finalul partidei pe Denis Alibec, autorul unui eurogol pe Arena Naționala. „Alibec? Fantastic! A fost cel mai bun de pe teren. A facut diferența. Cand el joaca bine, și noi jucam bine. Bineințeles ca și naționala are nevoie de el, dar…

- Managerul tehnic al Farului a vorbit despre veniri si plecari in lotul de jucatori al clubului constantean. Farul Constanta a debutat cu dreptul in noul an, castigand la scor, 4 1, meciul amical cu FC Arges, iar managerul tehnic al liderului Superligii, Gheorghe Hagi, s a aratat multumit de evolutia…