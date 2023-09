Hagi, dupa Farul - FCSB 0-1: Penalty inventat! Din simulare, a fost penalty. Daca si acasa suntem arbitrati asa...“

Stiri pe aceeasi tema

- Farul Constanta si Universitatea Craiova s au intalnit duminica seara, la Ovidiu, intr un meci din cadrul etapei a saptea din Superliga. Campioana Romaniei a castigat duelul cu oltenii, stabilind scorul final, 2 ndash; 0, inca din prima repriza. Ambele goluri ale formatiei lui Gheorghe Hagi au fost…

- Prima repriza a meciului Farul - Universitatea Craiova a oferit și un moment controversat. Gica Hagi a cerut penalty, a țipat la arbitrul Marcel Birsan și s-a ales cu un cartonaș galben. Farul a fost mai buna in prima repriza a duelului de la Ovidiu, a dus des mingea in preajma careului advers. Un astfel…

- FC Farul Constanta a invins formatia finlandeza HJK Helsinki cu scorul de 2-1 (0-0), joi seara, la Ovidiu, in prima mansa a play-off-ului Europa Conference League la fotbal.Campioana Romaniei a obtinut o victorie pretioasa, dupa ce HJK a reusit sa deschida scorul prin Joona Toivio (50). Rivaldinho (58)…

- Ciprian Marica (37 de ani), unul dintre acționarii Farului Constanța, a anunțat ca „marinarii” le-au cerut din nou italienilor de la Fiorentina sa-l imprumute pe atacantul Louis Munteanu (21 de ani). Louis Munteanu a revenit la gruparea din Florența, dar ar urma sa fie din nou imprumutat. Iar Ciprian…

- Farul Constanta, campioana Romaniei, disputa in aceasta seara mansa secunda a turului intai preliminar al Ligii Campionilor, intalnind in deplasare Sheriff Tiraspol, campioana Republicii Moldova.Dupa 1 0 pentru Farul in tur, la Ovidiu, in aceasta seara, la capatul a 90 de minute de joc, scorul a fost…

- Farul Constanța a obtinut o victorie importanta, 1-0 (0-0) cu Sheriff Tiraspol, miercuri seara, la Ovidiu, in mansa intai din primul tur preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, potrivit agerpres.ro . Campioana Romaniei a castigat la limita, prin golul fundasului beninez David Kiki (56), cel mai bun…

- La stadionul Central al Academiei Gheorghe Hagi, de la Ovidiu, cel pe care care isi sustine partidele de pe teren propriu Farul Constanta, campioana Romaniei, a avut loc sedinta de omologare pentru noul sezon al Superligii.Au fost prezenti reprezentanti ai Farului Constanta, ai Federatiei Romane de…

- Farul Constanta va intalni Sheriff Tiraspol in primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Farul Constanta, campioana Romaniei, se pregateste de evolutiile din Liga Campionilor, competitie in care va intra din primul tur preliminar. "Marinariildquo; vor avea ca adversar in aceasta faza campioanei Republicii…