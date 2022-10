Stiri pe aceeasi tema

- In etapa a 12 a a Superligii, Farul Constanta, liderul clasamentului, cu 24 de puncte, intalneste pe teren propriu UTA, echipa clasata pe locul opt, cu 15 puncte.Partida este gazduita de arena principala a Academiei Hagi, de la Ovidiu, duminica, 2 octombrie, de la ora 18.30.Pentru aceasta partida, Farul…

- Superliga de fotbal a luat o pauza, pentru a face loc acțiunilor loturilor naționale, insa la FCV Farul pregatirile continua in ritm intens. Formația constanteana va disputa un meci de verificare in compania unui adversar devenit deja tradițional, Cerno More Varna (Bulgaria). Meciul va avea loc miercuri,…

- Farul - FCSB 3-1 | Andrea Compagno a marcat la debut pentru roș-albaștri, insa golul lui n-a fost suficient la Ovidiu. Mai jos, impresiile italianului dupa eșecul contra echipei lui Gica Hagi. „Preferam sa nu marchez și sa luam puncte. De maine luptam pentru meciul viitor și sunt sigur ca o sa ne ridicam…

- Antrenorul Universitații Craiova, Mirel Radoi (41 de ani), a prefațat meciul cu FC Botoșani din epilogul etapei a 7-a a Superligii. Partida dintre cele doua echipe este programarta luni, de la ora 21:00. Jucatorii formației ardelene sunt inca afectați de ratarea calificarii in grupele Conference League.…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu (54 de ani), s-a aratat ingrijorat de meciul contra celor de la U Craiova 1948 Tehnicianul s-a aratat ingrijorat de vremea caniculara, dar și de calitațile jucatorilor echipei oltene. ”Tot timpul e presiune, sunt conștient ca avem nevoie de victorii. Nu imi…

- Unul dintre golurile "marinarilorldquo;, marcat cu o executie foarte frumoasa. Farul Constanta a sustinut astazi primul meci din sezonul 2022 2023 al Superligii, intalnind pe teren propriu FCU Craiova 1948.Partida s a incheiat cu succesul gazdelor, scor 2 1 2 0 , "marinariildquo; avand astfel parte…

- Duminica, 17 iulie a.c., incepand cu ora 18.30, F.C.V. Farul Constanta si F.C. Universitatea Craiova 1948, vor lua startul in Liga I de Fotbal, editia 2022 ndash; 2023. Meciul se va juca pe Stadionul Central al Complexului Academiei de Fotbal ,,Gheorghe Hagi" din localitatea Ovidiu.Potrivit unui mesaj…

- Managerul tehnic al echipei de pe litoral a declarat ca vrea sa ramana cu 10 , maximum 20 din actiunile de la FCV Farul. Farul Constanta a incheiat seria meciurilor amicale premergatoare sezonului 2022 2023 cu o intalnire la Ovidiu cu divizionara secunda CSA Steaua Bucuresti.Partida s a incheiat la…