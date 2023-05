Stiri pe aceeasi tema

- Gica Hagi, managerul Farului, a vorbit despre situația Simonei Halep, depistata pozitiv cu roxadustat și suspendata din tenis. Jucatoare din Constanța a anunțat ca audierea cazului ei de dopaj a fost amanata pentru a treia oara, la intervenția ITIA (Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului).…

- Patrick Mouratoglou (52 de ani) și-a aratat sprijinul fața de Simona Halep (31 de ani, locul 30 WTA), dupa ce eleva sa a primit cea de-a doua acuzație de dopaj. Francezul s-a aratat extrem de surprins ca cei de la Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului au anunțat nereguli in pașaportul biologic…

- Presa din strainatate a reacționat, sambata, dupa ce Simona Halep, 31 de ani, fost lider mondial, a fost acuzata de o a doua incalcare a reglementarilor antidoping, pentru nereguli gasite in pașaportul sau biologic, informeaza Spotmedia.ro.„Simona Halep a primit cele mai grave acuzații de dopaj din…

- Simona Halep, 31 de ani, suspendata din 22 octombrie 2022 dupa ce a fost depistata pozitiv cu Roxadustat la US Open, infrunta acum o acuzație diferita, a anunțat Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului (ITIA). Vestea ca pașaportul biologic al sportivei noastre ar fi in neregula face inconjurul…

- In așteptarea judecarii cazului de dopaj cu roxadustat, in care e implicata de mai bine de șase luni, Simona Halep (31 de ani) a acordat un amplu interviu site-ului Tennis Majors, prima ei apariție in care vorbește in amanunt despre situația delicata ce o are in prim-plan. Simona Halep a fost suspendata…

- Stere Halep, tatal Simonei Halep, a fost prezent pe Arena Naționala, la meciul de play out, din Superliga, dintre echipele FCSB si Farul, incheiat cu scorul de 2-1. La final a oferit detalii, despre cazul in care jucatoarea de tenis e judecata, pentru dopaj. Simona Halep a fost suspendata provizoriu,…

- Firicel Tomai, fost antrenor al Simonei Halep (31 de ani), a oferit ultimele informații legate de procesul in care dubla campioana de Grand Slam este anchetata pentru dopaj. Simona Halep a fost suspendata provizoriu de Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului, dupa ce a fost depistata cu o…

- Simona Halep inca isi asteapta verdictul in cazul suspiciunilor de dopaj. Judecatorii au cerut ca probele prezentate de avocații sportivei sa fie analizate intr-un laborator acreditat de Agenția Mondiala Anti-Doping.Tribunalul independent Sports Resolutions ar fi trebuit sa o audieze pe Simona Halep…