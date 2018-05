Stiri pe aceeasi tema

- Presa din Polonia scrie ca Gica Hagi n-ar mai putea ajunge la Legia Varsovia din cauza unei "nepotriviri de caracter" cu presedintele clubului, Dariusz Mioduski. Acesta obisnuieste sa fie foarte activ in viata echipei si nu ar vrea un antrenor care doreste sa faca absolut tot, precum Gica Hagi.…

- Gica Hagi, managerul tehnic de la Viitorul, a avut o reacție nervoasa cu privire la situația Romaniei și i-a atacat pe cei care conduc țara. "Toate angajarile se fac pe grade de rudenie, pe prietenii, iar sportul nu face exceptie. Nu se poate asa ceva! Cand de la punctul A la punctul Z nu faci bine…

- Gica Hagi a rabufnit: ”Se fac stadioane in toata țara, iar la Constanța nu se poate!”. Gica Hagi este un car de nervi, dupa ce președintele Camerei Deputaților, liviu Dragnea, a anunțat ca se vor construi ain toata țara 400 de stadioane. Problema este, in opinia ”regelui” ca se vor construi arene noi…

- Gica Hagi a fost cel care a dezvaluit ca fiica lui, Kira Hagi, va fi cea care va face un film despre viața patronului de la Viitorul. Kira Hagi, de nerecunoscut dupa ce a pierdut lupta cu kilogramele. Cum arata fiica lui Gica Hagi la 23 de ani FOTO "Am un pact cu Kira, va spun asta…

- Gica Hagi (53 de ani) a vorbit, joi seara, despre momentul in care s-a decis sa-si creeze propria academie de fotbal, despre ce se intampla in vestiarul Viitorului la fiecare meci, dar si despre detaliul care-l impiedica, acum, sa faca din campioana Romaniei o echipa cu nume pe plan international.…

- Ionuț Lupescu a postat un mesaj pe contul personal de Facebook prin care ataca Federația pentru modul in care se comporta cu FCSB și Viitorul și ii cere lui Gica Hagi sa nu plece din Romania, așa cum "Regele" anunța de la o vreme. "Ii mulțumesc lui Gheorghe Hagi pentru ca iși pune speranța in schimbarile…

- Campioana Romaniei, FC Viitorul, a realizat sambata o victorie importanta in lupta pentru calificarea in play off, trecand cu 1 0 I. Hagi 78, din penalty in deplasare de ultima clasata in Liga 1, Juventus Bucuresti Partida s a disputat pe stadionul Ilie Oana din Ploiesti, in etapa a 24 a a campionatului.…

- La finalul meciului Juventus - Viitorul de la Ploiești, un puști mai indrazneț i-a solicitat tricoul de joc lui Ianis Hagi, dar acesta l-a refuzat politicos. Gica Hagi a intervenit si i-a spus fiului sau sa-i ofere tricoul pustiului. Ianis Hagi s-a conformat imediat si i-a dat pustiului tricoul in…