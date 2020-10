Stiri pe aceeasi tema

- Fostul selectioner Gheorghe Hagi a criticat, dupa Norvegia - Romania, scor 4-0, lipsa unui proiect de constructie a unei echipe nationale, lasand sa se inteleaga ca vinovati de acest lucru sunt antrenorul Mirel Radoi si conducerea FRF, potrivit news.ro."Suntem intr-o situatie dificila, nu trebuie…

- Romania a participat de-a lungul istoriei la doar o treime din turneele finale. Aceasta este concluzia statistica privind participarea naționalei Romaniei la Europene și Mondiale in toata istoria acestor competiții. Norvegia – Romania, meci din Liga Națiunilor, se joaca azi, de la ora 19:00. Duelul…

- Jucatorii antrenați de Mirel Radoi au efectuat in aceasta seara antrenamentul oficial pe un teren dedicat cu precadere atletismului, rugby-ului și patinajului viteza. Norvegia și Romania se infrunta duminica, de la ora 19:00, in runda cu numarul 3 din grupa 1 a Ligii B din Nations League. Partida poate…

- ”Am vazut ca deja dupa doar trei partide mi se cere demisia. Nu stiu daca ar fi cea mai buna decizie, mai ales ca suntem pe primul loc in Liga Natiunilor", a spus selecționerul Mirel Radoi la conferința de presa dinaintea meciului de la Oslo, cu Norvegia, din Liga Națiunilor, informeaza Gazeta Sporturilor.…

- Helmuth Duckadam a fost extrem de vehement dupa Islanda – Romania 2-1, in baraj pentru EURO 2020, și a criticat formația de start aleasa de Mirel Radoi, dar și jocul prestat de „tricolori”. Fostul mare portar spune ca l-ar fi preferat pe George Pușcaș titular, in locul lui Denis Alibec, și a fost deranjat…

- Fundasul Mario Camora a imbracat pentru prima oara tricoul echipei nationale, cu ocazia sedinte foto pentru prezentarea lotului, anunța news.ro.Mario Camora, in varsta de 33 de ani, a primit cetatenia romana la 2 septembrie si a fost convocat in premiera la echipa nationala de selectionerul…

- Mario Camora, in varsta de 33 de ani, a primit cetatenia romana la 2 septembrie si a fost convocat in premiera la echipa nationala de selectionerul Mirel Radoi. Tricolorii vor disputa trei meciuri in urmatoarea perioada: Islanda – Romania (8 octombrie – semifinala baraj Euro), Norvegia – Romania (11…

- Fundasul Mario Camora a îmbracat pentru prima oara tricoul echipei nationale, cu ocazia sedinte foto pentru prezentarea lotului.Mario Camora, în vârsta de 33 de ani, a primit cetatenia româna la 2 septembrie si a fost convocat în premiera la echipa nationala de selectionerul…