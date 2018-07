Hadrian Popescu: A picat funicularul! Sedinta ordinara a alesilor resiteni aferenta lunii iulie a inceput cu o stare de aparenta apatie, consensul fiind cuvantul de ordine al votului primelor proiecte. Spiritele s-au infierbantat insa atunci cand s-a ajuns la rectificarea de buget, iar Mirel Sabo, liderul grupului PSD-PMP, a subliniat ca, desi ar vota proiectul in sine, nu este de acord cu banii alocati cumpararii funicularului. Pe langa ca ar fi vorba despre o suma de 609 mii de lei (129.567 euro), proiectul vizand cumpararea le-a fost pus consilierilor sub nas cu cateva minute inainte de inceperea sedintei, printre urgente. Mirel… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

