Haddaway a filmat în România ultimul său videoclip. Apare și iubita sa româncă FOTO/VIDEO Fostul star pop internațional Haddaway a filmat in Romania ultimul sau videoclip. Cel ce a facut turul celor mai faimoase festivaluri și cluburi din intreaga lume cu ”What is Love”, una dintre cele mai ascultate piese ale anilor ’90, a lansat noul sau single -”And Now”. Melodie insoțita de un videoclip de senzație filmat in totalitate Romania. Țara de unde este originara iubita sa, care l-a convins sa filmeze aici. Pe numele sau Nestor Alexander Haddaway muzicianul german originar din Trinidad Tobago (56 ani) a venit de cateva ori aici, in Romania, incongnito. ”Iubita mea e romanca, avem o relatie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

