Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorilor din peninsula ocupata de ruși li s-a aratat un videoclip ce le-a amintit ca Crimeea aparține Ucrainei, cadou pentru Ziua Drapelului de Stat al Federației Ruse. Hackerii ucraineni au spart serverele televiziunii din Crimeea postand un videoclip patriotic. Incidentul a fost raportat pe Twitter…

- Locuitorilor din peninsula ocupata de ruși li s-a aratat un videoclip ce le-a amintit ca Crimeea aparține Ucrainei, cadou pentru Ziua Drapelului de Stat al Federației Ruse. Hackerii ucraineni au spart serverele televiziunii din Crimeea postand un videoclip patriotic. Acest lucru a fost raportat pe Twitter…

- Piloții ucraineni de drone fac o treaba foarte importanta și foarte periculoasa. Acest videoclip ofera o privire asupra muncii lor. Dronele joaca un rol imens in acest razboi și exista o nevoie constanta de ele. De saptamani intregi, forțele armate ale Ucrainei vorbesc despre lansarea unei contraofensive…

- Mai multe explozii au loc acum la baza militara aeriana Novofedorivtsi din Crimeea ocupata de ruși, potrivit unor martori și oficialitați. Avioanele ruse care ataca sudul Ucrainei cu rachete decoleaza de obicei de pe acest aerodrom. Locuitorii din apropiere au relatat, citați de Kryminform, ca exploziile…

- Lunetiștii ucraineni iși continua cu succes misiunea de lupta impotriva invadatorilor ruși. Dotați cu arme de ultima generație, soldații Ucrainei reușesc sa elimine inamicul. Forțele ucrainene au publicat un videoclip prin care se vede cum lunetiști ii secera pe soldați ruși. ”Impreuna cu alte unitați,…

- Discutiile despre o asa-numita „pauza operationala” din partea Federatiei Ruse nu corespund realitatii, intrucat in tot acest timp ocupantii au continuat sa efectueze intens atacuri aeriene impotriva Ucrainei, a declarat duminica seara presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, subliniind ca numai in…

- Copiii din regiunea Herson, din Ucraina, ocupata de armata rusa, vor primi automat cetațenia rusa, potrivit unui oficial rus, citar de RIA Novosti. „Copiii nascuți dupa 24 februarie in regiunea Herson vor primi automat cetațenia Federației Ruse. In plus, orfanii vor fi, de asemenea, inregistrați ca…

- Armata rusa ar fi descoprit cadavrele a 152 de combatanti ucraineni in otelaria Azovstal, la Mariupol, in sud-estul Ucrainei, si este pregatita sa le predea Ucrainei, anunta marti Ministerul rus al Apararii, relateaza AFP. In cursul unor operatiuni de cautare in otelarie, in care s-au baricadat peste…